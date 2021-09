Cade nel bosco di Castra, ferito 12enne

Un 12enne è rimasto ferito dopo essere caduto nelle campagne di Castra, frazione collinare di Capraia e Limite. Il fatto è accaduto in via Conio attorno alle 12.15 di oggi, sabato 25 settembre. Chiamati a intervenire un'ambulanza della Misericordia di Empoli e i vigili del fuoco, allertato anche il Soccorso alpino. Il giovane si sarebbe ferito a una gamba durante una caduta nel bosco mentre era in mountain bike. Il trasferimento è avvenuto direttamente in elisoccorso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze per accertamenti.