Corazzano, torna la Fiera Mercato del Tartufo

Il prossimo weekend (sabato 2 e domenica 3 ottobre) vedrà il ritorno di una delle feste dedicate al tartufo bianco più longeve di San Miniato: la Fiera Mercato del Tartufo Bianco di Corazzano. Come tutte le sagre all’epoca del Covid, servirà esibire il green pass per potersi sedere e mangiare nei locali del circolo di via Zara. E’ consigliata la prenotazione, al numero 0571462804. Questi gli orari di apertura: sabato 2 ottobre a cena dalle 19.30, domenica 3 ottobre a pranzo dalle 12.30 e a cena dalle 19.30; a metà pomeriggio di domenica (alle 17) ci sarà anche uno spettacolo circense, mentre alle 15 ci sarà una dimostrazione di ricerca del tartufo e alle 16.30 "Giochi da fiera del passato", grazie al lavoro che sta portando avanti Nello Piampiani (una delle memorie storiche di Corazzano). Inoltre gli organizzatori – circolo Arci, Associazione Sportiva e Cooperativa – hanno dato un tema a questa edizione: sarà i “robi vecchi”, nel senso che le famiglie di Corazzano sono state invitate a togliere dalle proprie soffitte un ricordo e ad esporlo con una frase che lo rappresenti. “E’ un tema – racconta Marzia Bellini del Circolo – a cui lavoriamo da agosto: quest’anno siamo stati ispirati da una frase contenuta nel libro di Simone Cristicchi, così abbiamo chiesto alle nostre famiglie di esporre qualcosa a loro caro con una frase a descriverlo. Avremo anche un circo, senza animali. E ovviamente i piatti che ci contraddistinguono da sempre”. Alcuni “robi vecchi” arriveranno sicuramente da Monica Nacci (titolare di Nacci Tartufi), la cui storia familiare e lavorativa affonda le proprie radici nella Corazzano che fu: il nonno è stato uno dei primi tartufai e compratori di tartufi, quando San Miniato iniziò a scoprire questo tesoro dall’odore inconfondibile. Alla conferenza stampa di presentazione è intervenuto anche il sindaco Simone Giglioli: “Questo è un luogo prediletto per i tartufi e per i tartufai: rispetto all’anno scorso siamo più ottimisti riguardo il futuro di queste iniziative e anche per lo svolgimento della Mostra Mercato Nazionale a San Miniato. Questo grazie al successo della campagna vaccinale. Dico grazie ai volontari che si impegnano nonostante vincoli e responsabilità. Questa è la socialità che tanto ci è mancata”. Il presidente di San Miniato Promozione Marzio Gabbanini ha condiviso le parole di elogio del primo cittadino: “Questa è una comunità viva e vitale grazie alle associazioni e ai volontari. C’è bisogno di riprendere la socialità e stare assieme; sono certo che l’iniziativa avrà successo e rinnovo l’invito a tutti a rivolgersi a noi se c’è la volontà di promuovere le eccellenza sanminiatesi”.

L’intensa vita di Corazzano è frutto dell’impegno costante del locale circolo Arci e della Cooperativa, associazioni ormai centenarie, dell’Associazione Sportiva e di innumerevoli abitanti dotati di grande entusiasmo.

Fonte: San Miniato Promozione - Ufficio stampa