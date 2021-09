Incidente auto-moto, muore centauro 41enne

Un 41enne è morto alle 11.20 di oggi a bordo della sua moto a Foiano della Chiana, lungo la so327. Al km 16 è avvenuto uno scontro con un'auto. A terra sono finiti l'uomo e una donna a bordo come passeggera. Il quarantenne di Arezzo è deceduto mentre per la passeggera le ferite sono state di entità media, per cui è stata trasferita in pronto soccorso con l'elisoccorso Pegaso.

Sul posto i vigili del fuoco di Cortona, i sanitari inviati dal 118 e le forze dell'ordine.