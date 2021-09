Misericordia Montaione, eletti i nuovi organi sociali

Il giorno 24 Settembre 2021, alle ore 21.30, presso il Centro Romero in Montaione, nel rispetto delle disposizioni di legge per la tutela della salute emanate a seguito dell’epidemia COVID, si riunisce il Magistrato (Consiglio) della Confraternita di Misericordia di Montaione eletto in data 19 Settembre 2021. Sono presenti:

- La Presidente della Commissione elettorale, Nazzi Cinzia, che presiede la riunione,

- i Confratelli Consiglieri eletti,

Luongo Nicola,

Baldini Antonio,

Gronchi Alessio,

Orsi Sara,

Falorni Sergio,

Malquori Demetrio,

Conforti Mario,

Corsinovi Romano,

Cucchiara Michele,

Pistolesi Giacomo,

Bini Valentino.

- Sono presenti i Confratelli Probiviri eletti,

Malquori Michele,

Bruschi Paola,

Tamburini Anna.

- Sono presenti i Confratelli Sindaci Revisori eletti

Luongo Leonardo,

Baldini Francesco,

Malquori Giacomo.

- E’ presente il Confratello Paggetti Antonio, chiamato a svolgere le funzioni di Segretario.

Prende la parola la Presidente della Commissione elettorale, Nazzi Cinzia, che dà lettura dei risultati delle elezioni e chiede agli eletti se accettano il mandato, tutti dichiarano di accettare l’incarico.

Dopo aver dibattuto, i Consiglieri presenti, con votazione unanime, nominano ai sensi dell’art. 30 dello Statuto:

- Governatore il Confratello Nicola Luongo,

- Vice Governatore il Confratello Alessio Gronchi

- Amministratore il Confratello Baldini Antonio,

con delega alla Consorella Bruschi Paola di svolgere le funzioni di Cassiere.

Il Consiglio ritiene, altresì, di nominare come Segretario persona al di fuori dei Consiglieri eletti, come previsto dallo Statuto in vigore, individuando nel Confratello Paggetti Antonio persona adatta all’incarico.

- I Probiviri provvedono a costituirsi e ad eleggere nella persona di

Malquori Michele Presidente,

Bruschi Paola Vice presidente e

Tamburini Anna Segretaria.

- I Sindaci Revisori si costituiscono nominando

Malquori Giacomo Presidente,

Luongo Leonardo Vice presidente e

Baldini Francesco Segretario.

Nella prossima riunione del Consiglio verranno individuati i responsabili di settori e aree operative dell'associazione, sia con componenti interni, sia con componenti esterni al Consiglio.