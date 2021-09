Palio di Fucecchio, IHP: "Manifestazione animalista autorizzata, noi ci saremo"

IHP, Italian Horse Protection, domani sarà in piazza al fianco delle altre associazioni animaliste che hanno organizzato una manifestazione per dire basta all'impiego dei cavalli in manifestazioni sportive e ludiche. La manifestazione, autorizzata dalle forze dell'ordine, si svolgerà in Piazza Aldo Moro (di fronte alla buca di Sant’Andrea) a Fucecchio, domani 26 settembre dalle ore 13.00.

“Il sindaco Alessio Spinelli non risponde alla nostra PEC trasmessa due giorni fa e non spiega come mai, per quasi tutta la giornata di mercoledì, il Comune abbia prima nascosto e poi negato la morte di due cavalli avvenuta nella mattinata, mentre IHP ne diffondeva la notizia” dice il presidente di IHP, Sonny Richichi. “Ovviamente domani saremo in piazza per protestare contro questo comportamento vergognoso e per chiedere che l'Amministrazione abbia un sussulto di dignità abolendo una manifestazione che mal si addice ad una cittadina civile nel 2021”.

Fonte: Ihp