Rinviata 'Montemurlo arte e lavoro'

Il Comune di Montemurlo e la Pro-loco hanno deciso di rinviare la mostra mercato “Montemurlo arte e lavoro” in programma per domani 26 settembre in piazza don Milani. Gli organizzatori hanno preso la decisione a seguito delle previsioni meteo che per domani prevedono forti temporali e un'allerta di colore giallo. La manifestazione sarà recuperata domenica 3 ottobre con le stesse modalità.

Intanto però al Borghetto di Bagnolo si può visitare la mostra fotografica a cura di Riccardo Cocchi, “Sariesi Montemurlo ancor de’ Conti”.La mostra fotografica rimarrà aperta fino a domenica 3 ottobre con il seguente orario di apertura: il sabato dalle ore 16 alle 19, la domenica dalle ore 10,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa