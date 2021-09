Rinviato il corteo storico del Gioco del Ponte

Rinviato a data da destinarsi il corteo storico del Gioco del Ponte in programma per il pomeriggio di domenica 26 settembre. La decisione è stata presa dall’Amministrazione Comunale, in accordo con le Parti, in considerazione dell’allerta meteo con criticità gialla per pioggia e temporali forti dalle ore 8 alle 23.59 di domenica, diramata dalla Protezione Civile.

«Dispiace molto ma, con senso di responsabilità, dobbiamo prendere atto di una condizione oggettiva - spiega l’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa Filippo Bedini – che non ci consente di far svolgere il corteo storico come previsto. La pioggia annunciata mette a rischio in primo luogo i figuranti e, in secondo luogo, costumi e accessori del corteo che abbiamo il dovere di preservare. Ringrazio tutti per la disponibilità: le Parti, i figuranti, i volontari e il personale dell’ufficio per il lavoro di organizzazione che hanno svolto in armonia e in maniera esemplare, un patrimonio che ci ritroviamo e che non va perduto ma che, anzi, ci consente di riprogrammare a breve un’uscita. Essere stati costretti a rimandare a un periodo di inizio autunno, non solo il Corteo del Gioco ma anche il Palio di San Ranieri, ci rende purtroppo soggetti, molto più che a Giugno, a questo tipo di inconvenienti, ma la voglia di riportare il Gioco tra la gente e la determinazione a ripartire con gli eventi delle nostre l Tradizioni rimangono intatte».

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa