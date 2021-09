Arrestato ieri pomeriggio un 17enne mentre spacciava una dose di crack. Il giovane, di origine gambiana, aveva altre 9 dosi dello stesso stupefacente con sé. In quel di via Alamanni è stato scoperto e arrestato dalla polizia alle 17. È stato scoperto mentre cedeva la dose per cui il cliente, un 33enne italiano, è stato segnalato come assuntore alla prefettura.