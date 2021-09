Teresa Ferrara, è di Greve la nuova stella della danza

Nel Chianti fioriscono i talenti della danza classica. La storia di Teresa Ferrara, giovane ballerina grevigiana di 14 anni, è un esempio. Da bambina coltivava il sogno della danza e in sei anni è diventata una piccola grande stella, ammessa in alcune delle scuole italiane più prestigiose. I primi passi li ha mossi a 8 anni.

Divertendosi e giocando, Teresa ha acquisito gradualmente consapevolezza delle proprie capacità, si è appassionata, è cresciuta e, anno dopo anno, è riuscita a far correre sullo stesso binario talento e sogni, volteggiando tra gli specchi e le sale della scuola grevigiana Double Step di Greve in Chianti. Un percorso non facile che si è nutrito di due punti di riferimento: l'amore, immancabile, della famiglia italo-tedesca che la supporta e l’aiuta a gettare le basi e costruire speranze e progetti per il futuro, e il sostegno dell’insegnante insegnante, Marina Maddii, che la affianca con competenza e sensibilità dall’inizio di questa avventura.

Teresa ha partecipato e superato numerose audizioni nei centri artistici di maggior prestigio della penisola. Il talento le ha permesso di essere accolta all'Accademia nazionale di Roma e alla scuola del Teatro San Carlo a Napoli. Il sogno era anche quello di poter essere ammessa alla scuola di Danza dell'Accademia Teatro alla Scala di Milano. Un desiderio che non ha tardato a tradursi in realtà.

“Siamo felici del successo di Teresa – ha dichiarato l’assessore allo Sport Paolo Stecchi che si complimenta con la giovane, la famiglia e la società sportiva – da una passione profonda, supportata e condivisa con la famiglia e gli esperti del settore, è nata una bellissima realtà che dà speranza, mostra il patrimonio umano che si è costruito intorno a questa storia, un percorso che diventa esemplare e lancia un messaggio positivo a tutte le ragazze e i ragazzi che intraprendono un’attività sportiva, credere nei propri sogni aiuta a realizzarli!”.