Bulldog rischia di far impazzire un cavallo a Firenze, interviene la municipale

Stava per far imbizzarrire un cavallo ma è stato prontamente recuperato dagli agenti della polizia municipale. E' accaduto sabato 25 settembre in via del Proconsolo. Erano le 15.30 quando pattuglia dell'autoreparto ha visto un bulldog francese che vagava in mezzo alla strada. L'animale era impaurito, andava a zig zag e all'improvviso si è infilato tra le zampe di un cavallo che trainava la carrozza di un fiaccheraio, rischiando di farlo imbizzarrire. All'altezza di via Ghibellina gli agenti sono però riusciti a recuperare il cane prima che fosse troppo tardi. Il bulldog è stato poi consegnato al personale dell'asl veterinaria del Comune per verificare la presenza del microchip.