Tante persone a Cerreto Guidi per 'Prova il tuo sport'

Non ha davvero deluso le aspettative la 6°edizione di “Prova il tuo sport”, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi per sensibilizzare i giovani alla pratica dello sport. Per tutto il pomeriggio di Sabato 25 settembre, tanto sport e tanta musica nel centro storico. Per l’occasione, infatti, si è tenuta anche “Prova il tuo strumento”, in collaborazione con la Scuola di Musica MMI Muzika Toscana.

Tantissimi i giovani che si sono cimentati in numerose discipline: canoa, ginnastica, calcio, pallavolo, basket, danza, atletica leggera, tiro con l’arco e molte altre.

Le Contrade erano inoltre a disposizione per i ragazzi che volessero provare bandiere, tamburi e giochi storici del Palio del Cerro. All’iniziativa hanno preso parte le associazioni di volontariato del territorio e la Scuola Italiana Cani di Salvataggio. A tutti i bambini che hanno provato almeno 10 sport, è stata poi consegnata una medaglia dall’assessore allo sport Moreno Costagli.

“Un lungo pomeriggio con tanti bambini a Cerreto Guidi. Tra sport, giochi di contrada, musica, teatro, attività di soccorso, insomma, tantissime attività con tante associazioni che ringrazio tutte per essere state disponibili- dichiara il Sindaco Simona Rossetti- una bella esperienza nata qualche anno fa insieme all’assessore Serena Buti poi interrotta dal Covid e che ora grazie all’impegno dell’assessore allo sport Moreno Costagli e allo sforzo profuso nell’organizzazione, è tornato riscuotendo un grande consenso. Bello vedere il nostro paese pieno di vita!”.

Durante l’iniziativa sono stati, infine, consegnati degli attestati di riconoscimento al campione del mondo di Gravity bike Luca Lusini, ai nuotatori Gianmarco Bove, Alessandra Cerri e Sara Cenci, ai ciclisti (mountain bike) Cristiano Riccomini e Matteo Martellacci e alla Scuola Italiana Cani di Salvataggio.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa