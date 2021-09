Cocaina, marijuana e hashish nel cestino della bici: arrestato

Aveva 22 involucri di nylon con hashish, cocaina e marijuana. Tutto all'interno della sua bicicletta, con cui girava per Pisa. Un 40enne di origini marocchine è stato scoperto e arrestato in via Gioberti a Pisa.

Dagli accertamenti è emerso che tuttora è gravato della misura cautelare dell'obbligo di firma quotidiana proprio presso gli uffici della Questura, sempre a seguito di reati di spaccio di stupefacenti.

Messo in camera di sicurezza, il 40enne ha compiuto atti di autolesionismo e colpito ripetutamente con pugni il muro: aggrappandosi al vetro blindato ne ha provocato il parziale danneggiamento, altro reato di cui è stato accusato.