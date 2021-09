Assalto al bancomat: furto alle Poste di Ponte a Egola

I ladri sono tornati in azione nel fine settimana a Ponte a Egola e hanno colpito il Postamat di Ponte a Egola. Hanno scassinato lo sportello e hanno portato via i soldi: non c'è una stima precisa per adesso ma si pensa che il bottino superi i 30mila euro.

Il modus operandi dovrebbe essere il medesimo di altri colpi nel Cuoio: i malviventi avrebbero usato dell'esplosivo per 'aprire' il bancomat e portare via i contanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno indagando.

Non è il primo furto simile in zona. Qualche giorno fa un caso quasi uguale è avvenuto alla Coop di Castelfranco di Sotto, mesi addietro invece furono presi di mira due strutture sanminiatesi: le poste a San Miniato Basso e una banca a La Scala.