Tromba d'aria in Toscana, alberi giù nell'Empolese

Alle 17 di oggi, domenica 26 settembre, anche nell'Empolese Valdelsa si è scatenato il maltempo. Forti piogge e forte vento hanno colpito la Toscana, in particolar modo Empolese e Cuoio. Addirittura si parla di una tromba d'aria, che ha colpito prevalentemente la costa.

Empolese Valdelsa e Cuoio preda del maltempo

La pioggia si è abbattuta su Empoli e ha tirato giù un albero in via delle Olimpiadi, tanto che le auto erano quasi impossibilitate a passare. Anche a Fucecchio in piazza XX settembre un albero è caduto e ha danneggiato alcune vetture; stessa cosa in via Di Vittorio. Non si registrano danni a persone.

La Protezione Civile sta intervenendo con tutte le sue associazioni nell'Empolese Valdelsa per rami cascati e alberi caduti. La Pubblica Assistenza di Empoli è intervenuta anche in zona Empoli Est per il ribaltamento di una casa-camper dei giostrai, attualmente impegnati a Serravalle.

Problemi anche per gli eventi del pomeriggio. Il Palio di Fucecchio si è concluso sotto una pioggia torrenziale. Allo Stadio Carlo Castellani il vento e l'acqua hanno interrotto bruscamente la diretta di Radio Lady post Empoli-Bologna, ma per fortuna non ci sono stati danni.

A Staffoli (Santa Croce sull'Arno) il vento ha sradicato un albero in via Carlo Marx, nella zona del Campino, come si vede dalla fotogallery in basso.

Metrocittà attiva: interventi in provincia

Interventi per cadute o instabilità di rami e alberi nel territorio comunale di Scandicci a seguito del forte temporale del pomeriggio di domenica 26 settembre 2021, da parte della Protezione Civile Comunale, delle associazioni di Protezione Civile, in particolare Racchetta e Humanitas, e della Polizia Municipale. Gli interventi nelle zone di viale Europa, via Fermi, via Coltinuova, e in via di Mosciano che è strada di competenza metropolitana. Il maltempo nel pomeriggio di domenica 26.9 ha colpito tutto il territorio della Città Metropolitana di Firenze con grandine e colpi di vento. E’ raccomandata la massima cautela alla guida e all'aperto per la presenza di detriti e ramaglie portate dal vento.

Gli interventi in Lucchesia

Si segnalano anche interventi dei vigili del fuoco di Pisa lungo il Litorale Pisano. Si è fermato anche il Carnevale di Viareggio, i cui carri dovevano uscire oggi in passeggiata.

Inoltre a causa della presenza di rami in carreggiata, temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” al km 54,000 in località Bagni di Lucca (Lucca). Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Caduto un pino a Montecatini Terme

I vigili del fuoco del comando di Pistoia sono stati impegnati a causa della forte pioggia caduta nel tardo pomeriggio di oggi. Diversi gli interventi dovuto a tegole, rami ed alberi pericolanti in particolar modo nella zona della Valdinievole.

Da segnalare un intervento della squadra del Distaccamento di Montecatini terme, che intorno alle ore 18.20 sono intervenuti in viale Bustichini a Montecatini, per la caduta di un grosso pino sulla sede stradale.

Operazioni di messa in sicurezza ancora in corso da parte del personale vigilfuoco. La circolazione stradale è momentaneamente bloccata.