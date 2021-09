Palio Fucecchio 2021, si torna in Buca: la diretta LIVE

Palio Fucecchio 2021, ci siamo. Alle 14.30 di oggi, domenica 26 settembre, prenderà il via il quarantesimo Palio delle Contrade in Buca a Fucecchio. L'ultima edizione del 2019 è stata vinta da Sant'Andrea e si torna in pista dopo più di due anni e uno stop causato dalla pandemia.

C'è fermento a Fucecchio e gonews.it seguirà per voi la diretta LIVE del Palio e vi aggiornerà costantemente con contenuti video, foto e contributi dai social e direttamente dalla Buca. Si sfideranno le dodici contrade fucecchiesi di Sant'Andrea, Porta Raimonda, Cappiano, Torre, Ferruzza, Porta Bernarda, Botteghe, Querciola, Samo, Borgonovo, Massarella e San Pierino. Mercoledì è avvenuta la Tratta (QUI gli accoppiamenti tra cavalli e contrade) e martedì è stato presentato il Cencio dipinto da Giosuè Cino.

Si ricorda che, a causa delle norme anti-Covid, il Palio del 2021 ha subito delle modifiche particolari. La corsa rimane invariata (due batterie e poi la finale, da fare prima del tramonto), ma i posti in Buca sono stati ridotti e gli ingressi sono contingentati, si entra solo col Green Pass. Anche le manifestazioni precedenti al Palio sono state rimodulate, vedi il corteo storico della domenica mattina che è stato ridotto e trasformato in una sorta di processione.

C'è anche un po' di polemica attorno al Palio. Alle 13 è prevista una manifestazione animalista contro la corsa fucecchiese. Tutto è nato mercoledì mattina con l'incidente tra due cavalli in pista: entrambi gli animali sono deceduti e la cosa ha fatto molto scalpore. Per questo è stato deciso di creare un corteo contro il Palio, che si terrà a pochi metri dalla Buca, vale a dire in piazza Aldo Moro.

Di seguito la diretta LIVE testuale e le foto dal Palio.

Palio Fucecchio 2021, la diretta LIVE testuale

La fotogallery dalla Buca del Palio di Fucecchio

Elia Billero e Margherita Cecchin