Trovato incosciente sul ciglio della strada, soccorso 29enne a Piccaratico

Un giovane di 29 anni è rimasto ferito a Vinci, in zona Piccaratico. Il fatto è avvenuto ieri, sabato 25 settembre, nel tardo pomeriggio. Il ragazzo è stato soccorso subito ma non è chiaro come sia successo l'incidente.

Era da solo, incosciente sul ciglio della strada su via Piccaratico e accanto a lui aveva una bicicletta. Dato che il luogo dove è stato trovato è privo di illuminazione, si è pensato a una caduta o a un sinistro, la dinamica deve essere ricostruita.

Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'automedica empolese e le ambulanze delle Misericordie di Empoli e Vinci. Il 29enne è stato portato in codice rosso all'ospedale San Giuseppe. Al momento del trasporto non era cosciente, anche se in ospedale le condizioni sono leggermente migliorate.