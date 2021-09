Rifondazione e GC contro il McDonald's a Empoli: "Meno Big Mac, più lampredotto"

Ieri, sabato 25 settembre, Empoli ha accolto in via Livornese il suo primo McDonald's. C'è però chi non è a favore della nuova apertura, è il caso di Rifondazione Comunista-GC Empolese Valdelsa, che ha piazzato uno striscione davanti allo stabile con scritto 'Meno Big Mac, più lampredotto'. Di seguito le loro dichiarazioni.

"A Empoli ha aperto un fast food McDonald. Siamo contrari. Gli insediamenti commerciali ai margine delle città alterano la vita sociale e commerciale del centro storico, svuotandolo, e incidono sulle tradizioni gastronomiche e culturali locali. I posti di lavoro che McDonald crea non brillano, proprio come il cibo, per qualità. Empoli e i ristoratori empolese non hanno bisogno di un mega fast food. No al McDonald's".