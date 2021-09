Use, ecco le nuove maglie 'col Green Pass'

Il centro della città è Piazza Farinata degli Uberti, per gli empolesi “Piazza dei Leoni” in onore alla fontana con quattro leoni, recentemente restaurata, che fa bella mostra di sé dal lontano 1828. L'immagine stilizzata della piazza che storicamente ospita la cena di fine stagione della grande famiglia USE, tradizione interrotta negli ultimi due anni per il covid, è stata riprodotta sulle nuove maglie, realizzate dalla 2T Sport, lo sponsor tecnico delle squadre biancorosse per il prossimo triennio.

Le brillanti menti di Linda Gimignani e Guia Sesoldi, che curano la nostra immagine, hanno rappresentato un’altra parte di storia empolese: il Volo del Ciuco. Storia che, nel 2022, si arricchirà di un altro importante evento: un secolo di attività dell’USE. Sulle nostre maglie, insieme a queste novità, saranno presenti gli sponsor di sempre che, anche in questo momento particolare, sono stati al nostro fianco ed al fianco delle famiglie di tutti i nostri atleti. Tra loro: Computer Gross, Sesa, Gruppo Scotti Confezioni Gesta, Unipol, Beyfin, Adacto Martin Group, Delli, Calzaturificio Rugiati, AR Fisioterapia, Sammontana, Tabaccheria Bianconi,System Line, Vetreria Lux, Logica, Cetas, Arcolink, Le Monde, Allianz, Tacchificio Bertini. L’ultima novità riguarda la sopra maglia: all’account Instagram di ogni giocatore e giocatrice, è stato aggiunto un QR-code che rimanda ad un link contente un’immagine con scritto: io sono vaccinato. Scelta questa voluta dalla società per rimarcare l’importanza di vaccinarsi; la versione USE del green pass.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa