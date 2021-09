“100 Canti per Siena”: la città diventa un teatro a cielo aperto con la Divina Commedia

Tutta Siena diverrà un teatro a cielo aperto il prossimo 3 ottobre dalle 15.30, con i 100 canti per Siena, una lettura diffusa e corale che darà forma a luoghi e personaggi di tutta la Divina Commedia e che invaderà la città con 99 soste performative in altrettanti punti create appositamente per una straordinaria occasione di ‘teatro diffuso’.

Sono infatti più di 300 i cantori protagonisti, fra cui cittadini comuni di tutte le età coinvolti nella rappresentazione, la cui elaborazione ha richiesto mesi di prove con il regista Franco Palmieri. I cantori sono infatti il vero motore e cuore della manifestazione, testimonianza di un progetto coinvolgente e appassionante basato sull’avvicinamento alla parola e alla poesia di Dante, lontano dalla lettura scolastica e da ogni enfasi declamatoria. Il progetto ha infatti preso forma attraverso un lungo percorso di educazione e avvicinamento alle terzine e all’immaginario dantesco per costruire un mosaico a più voci in un’unica partitura collettiva.

Da giugno 2021 Franco Palmieri - regista educatore e drammaturgo - ha accompagnato ciascun cantore attraverso incontri online di formazione alla lettura, comprensione e interpretazione del testo in vista della performance finale ma anche con prove in presenza presso gli spazi messi a disposizione dalla Società Dante Alighieri di Siena, una delle più antiche sedi in Italia.

Con lo sfondo della ambientazioni senesi più suggestive e più vicine ai versi della Divina Commedia, questa grande maratona di lettura popolare coinvolgerà tutta la città, le sue piazze, i palazzi storici, le chiese, i giardini, gli angoli nascosti, con tutti i 100 canti della Commedia letti in un unico pomeriggio in tanti e diversi luoghi della città: oltre Piazza del Campo saranno coinvolti Piazza Tolomei, Il Complesso Museale di Santa Maria della Scala, Piazza del Duomo, il Cortile del Rettorato, piazza San Francesco, Piazza Provenzano, La Pinacoteca Nazionale, il Museo dei Fisiocritici, le Logge del Papa, la Basilica dei Servi, l’Orto Botanico, la Società Dante Alighieri e molti altri.

Il popolo dei cantori declamerà simultaneamente l'intera Commedia, con il coinvolgimento di cittadini, personalità, alunni delle scuole, detenuti nel carcere, gruppi di amici e famiglie intere, che accompagneranno il pubblico di terzina in terzina, dall’Inferno, per il Purgatorio, fino all’approdo in Paradiso: tutti insieme, a ‘riveder le stelle’’ per le lettura finale in piazza del Campo a chiusura dell’evento.

Come cantori d’eccezione sono stati inoltre invitati il sindaco di Siena Luigi De Mossi, l’assessore alla Cultura Sara Pugliese, l’assessore al Turismo Alberto Tirelli, il Rettore dell’università Francesco Frati, la presidente della Commissione cultura del Consiglio regionale e vicepresidente del Comitato per le celebrazioni dantesche Cristina Giachi, il Presidente della Regione Eugenio Giani, il Presidente della Comunità ebraica di Firenze Enrico Fink, il Presidente della Società Dante Alighieri di Siena Luca Bonomi.

La manifestazione pubblica, si terrà il 3 ottobre 2021 in forma di passeggiata libera per il centro storico di Siena (nei luoghi al chiuso l’accesso è contingentato in base alle normative anticovid), dove si incontreranno - nei punti indicati da una mappa distribuita in tutta la città nel pomeriggio del 3 ottobre - quadri animati da singoli e da gruppi di cantori. Il pubblico potrà accedere in qualsiasi momento all’interno della fascia oraria prevista e muoversi scegliendo tempi e terzine da ascoltare.

Il programma

ore 15.30 - Inizio e lettura del I canto dell’Inferno – Piazza del Campo in filodiffusione nelle strade del centro

ore 16.30 - Lettura canti in simultanea nelle 99 postazioni diffuse in tutta la città (prima replica)

ore 17 - Lettura canti in simultanea (seconda replica)

ore 17.30 - Lettura canti in simultanea (terza replica)

ore 18.30 - Lettura corale del XXXIII canto del Paradiso, con tutti i cantori protagonisti della manifestazione in Piazza del Campo

A ideare e organizzare la manifestazione l’associazione Culter, da anni impegnata in percorsi di partecipazione e educazione popolare dedicati alla Divina Commedia, insieme a Stazione Utopia, che si occupa di promozione e inclusione sociale, con il contributo del Comune di Siena e della Regione Toscana.

La manifestazione diffusa in tutta la città inizia alle 15,30 e dura complessivamente 3 ore con repliche di 10 minuti circa programmate dalle 16.30, alle 17,30 e alle 18.30. L’accesso è libero e gratuito nei luoghi pubblici e contingentato in base alle norme anti-covid nei luoghi al chiuso.

Si ricorda che l'uso della mascherina nei luoghi all’aperto, quando è possibile mantenere la distanza di 1 mt, non è obbligatorio. Si segnala invece che per i luoghi al chiuso restano in vigore le attuali misure sanitarie (distanziamento, uso della mascherina, obbligo di green pass, misurazione della temperatura).Tutte le info sull’iniziativa sono reperibili al sito www.culter.it.

Fonte: Ufficio Stampa