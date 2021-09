Si ribalta con il trattore, elisoccorso a Capraia e Limite per un 87enne

Nel pomeriggio di oggi una persona è stata soccorsa a Capraia e Limite, in via Allende, la strada che collega il comune con quello di Montelupo Fiorentino.

Non sono chiare le dinamiche che hanno portato al soccorso in codice rosso di un uomo di 87 anni, poco prima delle 17. Da quanto si apprende l'uomo era alla guida di un trattore che si sarebbe ribaltato. Non si conoscono le cause dell'incidente, che sono in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine: tra le ipotesi l'anziano potrebbe essere stato colto da un malore o potrebbe aver effettuato una manovra errata.

Sul posto i soccorsi con un'automedica e un'ambulanza della Misericordia: intervenuto anche l'elisoccorso Pegaso, che ha trasportato l'87enne all'ospedale Careggi di Firenze. Presenti i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno collaborato con il 118 nel fasi del soccorso.