Covid e lavoro, sgomma il camper vaccinale: prima tappa alla Gsk

È partita oggi dallo stabilimento Gsk a Rosia la campagna di vaccinazione progettata da Asl Toscana sud est e Confindustria Toscana sud, che ha l’obiettivo di incentivare l’adesione dei lavoratori ma non solo: al camper posizionato all’ingresso degli stabilimenti Gsk, si sono presentati lavoratori delle aziende del comprensorio farmaceutico ma anche tanti cittadini e giovanissimi accompagnati dai genitori. Novanta le dosi somministrate fino a questo momento. L’accesso è libero, senza bisogno di prenotazione sul portale regionale, per le prime dosi e, quando possibile, anche per l’anticipazione delle seconde dosi.

“Stiamo registrando un’adesione importate da parte di dipendenti Gsk e cittadini – ha affermato Barbara Rocchi, responsabile cure primarie della zona senese dell’Asl Toscana sud est – a conferma del successo della scelta di avvicinarci a tutti i cittadini. L’attivazione di ogni canale possibile avvicinandosi alle iniziative di richiamo, allo sport, alle scuole e adesso ai luoghi di lavoro testimonia la volontà di riattivare tutte quelle attività compromesse dalla pandemia e che ora è possibile riprendere anche grazie alla vaccinazione”.

Marco Busini, vicepresidente di Confindustria Toscana sud, ha aggiunto: “Questa è un’iniziativa che Confindustria ha voluto con forza, abbiamo conquistato un patrimonio di sicurezza, grazie alle misure di protezione e ora alla vaccinazione, che non può essere messo in discussione da teorie che non hanno niente di scientifico. Il vaccino è lo strumento principale per potersi difendere dalla pandemia e forniamo la nostra collaborazione per incentivarla in ogni modo possibile”.

Laura Burgalassi, medico competente coordinatore Gsk Vaccines Italy: “Gsk ha aderito volentieri a questa iniziativa di promozione della vaccinazione anti Covid-19 promossa da Asl Toscana sud est, Confindustria Toscana sud e Regione Toscana. Come azienda impegnata nella tutela della salute e nella prevenzione, condividiamo le finalità di questo progetto e, pertanto, siamo lieti di poter mettere a disposizione i nostri spazi al personale della Asl, per contribuire agli obiettivi di facilitare l’accesso all’offerta vaccinale anti-Covid e raggiungere sempre più aree e realtà del territorio, con quella che riteniamo essere una importante attività di sensibilizzazione per tutta la comunità locale”.

Fonte: Asl Toscana Sud Est - Ufficio stampa