Dieci anni di Avis a Cerreto Guidi, una targa dal Comune

Nei giorni scorsi, in occasione della Festa del Donatore, l’Avis di Cerreto Guidi ha compiuto i primi 10 anni della propria attività.

L’idea di costituire una sede a Lazzeretto, dopo un incontro con l’Amministrazione comunale, divenne presto realtà e il progetto prese forma.

In breve arrivarono le prime adesioni e vari donatori di Lazzeretto che già avevano fatto parte del consiglio della sezione empolese dell’Avis, come Salvo Masini, Turiddo Antonini, Otello Lucarelli e molti altri, contribuirono alla formazione della sede.

“Questi primi 10 anni di attività sono stati importanti- commenta il Presidente Riccardo Donatiello- i nostri donatori si sono impegnati, moltiplicando lo sforzo nei momenti difficili, specie durante la pandemia. Sono stati questi gesti di amore e solidarietà a farci crescere. Ringrazio tutti i membri del Consiglio e tutti coloro che hanno favorito lo sviluppo della sezione”.

A festeggiare i 10 anni di attività, è intervenuta anche l’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi a cui è stata donata una targa.

“Il lavoro dell’AVIS è sotto gli occhi di tutti- dichiara il Sindaco Simona Rossetti- è l’impegno volontario e quotidiano di associazione come l’AVIS, che rendono più ricco un territorio con un’incessante azione di solidarietà e di aiuto per gli altri. Ringrazio il presidente Riccardo Donatiello e tutti i componenti dell’AVIS per quello che fanno in favore della nostra comunità”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa