Maltempo in Toscana: 12 feriti a Vaglia, due famiglie evacuate a Barga

La Toscana si lecca le ferite dopo i violenti nubifragi che hanno flagellato il territorio regionale nel corso della giornata di ieri.

A Vaglia la grandinata ha provocato 12 feriti e più di 100 tetti danneggiati, oltre a una decina di persone evacuate. Nella frazione di Bivigliano e nel territorio compreso tra Vaglia e Borgo San Lorenzo si sono registrati anche danni alle auto e alberi sradicati. Al momento stanno operando personale e mezzi dei vigili del fuoco appartenenti al Comando di Firenze, con il supporto dei colleghi dei comandi di Macerata, Siena e Lucca. Sono stati effettuati circa 20 interventi, con altrettanti interventi in attesa e 2 in corso. Gli interventi sono prevalentemente di messa in sicurezza per tegole, alberi, infissi pericolanti e rimozione vetri da lucernari.

In Mugello, secondo Sala di protezione civile della Città Metropolitana di Firenze, si sono verificatoìi ingenti danni alle colture frutticole di alcune aziende agricole, alle coperture di stalle, agli impianti fotovoltaici e di balle di fieno rovinate. Fortunatamente, l’energia elettrica è stata ripristinata e le strade sono state riaperte.

Situazione grave a Bibbiena (AR), dove è rimasto gravemente danneggiato il tetto di un edificio in piazza Tarlati e molti alberi sono stati divelti dal vento; per il momento alcune abitazioni delle frazioni rimangono senza energia elettrica.

Nel comune di Barga, nel Lucchese, due famiglie sono state evacuate dalla loro abitazione nella frazione di Tiglio: la loro casa è rimasta gravemente danneggiata da una tromba d'aria, tanto che il tetto del palazzo è stato spazzato via dalla tempesta. Non si sono registrati feriti tra gli abitanti della frazione, ma sono state chiuse le strade della zona.

Fdi: "La Regione valuti la richiesta dello stato d’emergenza"

“Come gruppo di Fratelli d’Italia abbiamo inviato al Governatore Giani una richiesta formale di venire a riferire nell’aula del Consiglio regionale circa i danni provocati dal maltempo in Toscana, e di valutare l’eventualità della richiesta dello stato di emergenza almeno per i territori più colpiti da allagamenti, frane, interruzioni di strade, alberi caduti, blackout elettrici e telefonici, hanno colpito in particolare la provincia di Massa Carrara, ma eventi significativi si segnalano anche nel Pisano e nella Lucchesia” fanno sapere il capogruppo di Fratelli in Consiglio regionale, Francesco Torselli, il vice-capogruppo Vittorio Fantozzi, ed i consiglieri Diego Petrucci e Alessandro Capecchi.

“L’ondata di maltempo, anche se eccezionale, si è abbattuta provocando i danni maggiori in quei territori dove sono scarsi gli interventi di manutenzione e consolidamento. Ci sono strade da mettere in sicurezza, un vasto patrimonio arboreo da curare, montagne e colline che hanno bisogno di manutenzione quotidiana. C’è bisogno di un capillare controllo dell’ambiente e delle foreste. Non possiamo rincorrere sempre l’emergenza serve un piano regionale con interventi importanti e mirati” sottolineano i consiglieri di Fdi”.

“Per anni si è trascurato il patrimonio arboreo, non curando le piante esistenti e piantandone troppe poche e solo per sopperire a quelle malate o cadute. È bastata la prima pioggia autunnale per evidenziare la fragilità del nostro territorio, pensiamo a Firenze o a Montecatini Terme dove sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per il crollo di alberi in mezzo alla strada. Serve una manutenzione attenta e continuata delle nostre strade e spazi a verde, per questo serve un’azione programmata della Regione” sottolineano i consiglieri del partito di Giorgia Meloni.