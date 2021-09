No green pass, manifestazione flop a Pisa: polizia ferma 20 macchine in autostrada

Alcune pattuglie di Questura (Volanti e Digos) e Polizia stradale sono intervenute a Pisa centro, all'uscita della A12, dove hanno bloccato una ventina di auto con a bordo decine di manifestanti no Green pass.

La comitiva con tutta probabilità era diretta a Migliarino con l'obiettivo di bloccare il casello di Pisa nord, ma non ha fatto i conti con gli agenti, che li hanno notati perché la colonna di auto procedeva molto lentamente lungo l'Aurelia.

I poliziotti, quindi, hanno bloccato i manifestanti dopo l'ingresso in autostrada e li hanno identificati, per poi farli uscire dall'area autostradale e defluire in sicurezza.

Non si è verificato alcun problema di ordine pubblico né di interruzione della circolazione.

In generale, l'appello no green pass a bloccare le autostrade si è rivelato un flop: le principali vie di comunicazione che collegano l'Italia non hanno risentito in maniera eccessiva della protesta dei camionisti, i quali hanno guidato lentamente per manifestare contro l'obbligo vaccinale e il relativo certificato verde.