“Obiettivo Famiglia” a Siena: come accedere ai bonus

Con il progetto “Obiettivo Famiglia”, l’Amministrazione di Siena supporta, in maniera concreta, le famiglie senesi e i loro componenti più fragili resi ancora più deboli dalla pandemia.

Una serie di interventi economici a sostegno delle esigenze primarie di quello che è, più volte stato definito dall’assessore ai Servizi Sociali e Politiche della Casa, il motore di sviluppo di ogni società. Un’azione fattiva e concreta a favore anche della ripresa economica della città, che spazia dal sostentamento alimentare con buoni spesa alla fornitura acqua (bonus sociale idrico integrativo); e ancora dalla genitorialità (contributi genitori separati e divorziati) e nuovi nati (bonus benvenuto al mondo), alla tutela della salute (prestazioni sanitarie di tipo odontoiatrico, oculistico o veterinarie).

I progetti rivolti ai soggetti in questione sono così articolati e queste le procedure e le scadenze per accedervi.

Bonus Benvenuto al mondo: buono cartaceo per l’acquisto di prodotti per l’infanzia presso le farmacie comunali. Il contributo, assegnato su base ISEE, varia da 100 ad 200 euro e le domande potranno essere presentate, entro il 28 febbraio 2022, a mezzo pec: comune.siena@postacert.toscana.it oppure consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo a Palazzo Pubblico in P.zza del Campo, 1. Modulistica e ulteriori informazioni.

Bonus genitori separati: erogazione, tramite bonifico bancario, di un bonus variabile, su base ISEE, tra 350 e 450 euro per ogni singolo individuo separato o divorziato. Le domande potranno essere inviate a mezzo pec a comune.siena@postacert.toscana.it oppure consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo a Palazzo Pubblico in P.zza del Campo, 1 entro e non oltre il prossimo 30 ottobre. Modulistica e ulteriori informazioni.

Bonus idrico: ri-assegnazione del contributo bonus idrico integrativo sulla base di nuove fasce ISEE con la possibilità per i nuclei familiari individuati di ricevere un rimborso tariffario per il consumo di acqua. Le domande potranno essere inviate a mezzo pec oppure consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo a Palazzo Pubblico in P.zza del Campo, 1 entro e non oltre il prossimo 18 ottobre. Per la relativa modulistica e ulteriori informazioni qui.

Bonus prestazioni sanitarie: che è in fase di implementazione, prevederà l’erogazione di un buono de-materializzato da utilizzare presso i Oculisti, Dentisti o Veterinari aderenti all’iniziativa. L’entità del contributo varierà da 350 a 450 euro. Il bando e la relativa modulistica saranno di prossima pubblicazione qui.

Bonus spesa: buono de-materializzato da spendere presso gli esercizi commerciali convenzionati per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità. Gli importi assegnati variano da 400 a 600 euro su base ISEE. Le domande potranno essere presentate a partire da oggi, 27 settembre, a mezzo pec oppure tramite SPID utilizzando il link al quale è possibile scaricare anche la modulistica necessaria.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa