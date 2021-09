Scomparsa di Bruno Gambone, il cordoglio di Confartigianato Firenze

Confartigianato esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Bruno Gambone, uno degli ultimi maestri artigiani della ceramica. Per oltre mezzo secolo Gambone è stato protagonista dell’artigianato artistico fiorentino, nazionale e internazionale, come ricorda Alessandro Sorani, presidente di Confartigianato Imprese Firenze:

“La figura di Gambone è una di quelle figure che si muovono sul confine tra arte e artigianato. Era artigiano e artista insieme. Ci legavano rapporti personali di amicizia e rapporti associativi. La sua scomparsa è una grande perdita per il settore e per la città di Firenze che mi auguro saprà continuare comunque a godere della sua arte. Confartigianato si unisce al dolore della famiglia”.

Fonte: Ufficio Stampa