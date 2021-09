Skate, basket e altro su viale Togliatti: torna la Giornata dello Sport

Torna a Vinci uno degli appuntamenti più attesi per le famiglie e gli appassionati: la Giornata dello Sport. L'evento, organizzato dall'Amministrazione comunale e patrocinato dalla Regione Toscana, si terrà domenica 3 ottobre dalle 15 alle 19 lungo viale Togliatti, a Spicchio Sovigliana.

Una manifestazione - giunta alla 17esima edizione - cresciuta nei numeri anno dopo anno, che dà la possibilità alle associazioni partecipanti, provenienti da molti comuni dell'Unione del Circondario Empolese Valdelsa, di promuovere le diverse attività sportive con dimostrazioni da parte degli atleti. Ogni associazione, infatti, avrà degli spazi dedicati dove rappresentare al meglio la propria disciplina.

E le famiglie troveranno lungo la via principale di Spicchio e Sovigliana gli sport più diversi, anche quelli meno diffusi e praticati, che avranno lo stesso spazio degli sport più comuni. Tutti, dunque, potranno provare gratuitamente ciclismo, calcio, scherma, basket, ginnastica artistica, pallavolo, arti marziali, danza, atletica, scherma e altro, o più semplicemente informarsi su come iscriversi alle associazioni.

“Non ci saranno le 30 associazioni sportive che erano presenti alla precedente edizione del 2019 (numero record di adesioni, ndr) - dichiara l'assessore allo Sport del Comune di Vinci, Vittorio Vignozzi - Tuttavia, considerando lo stato di emergenza sanitaria, abbiamo raggiunto quota 20, un dato per noi importante, per dare nuovo slancio a questa manifestazione e più in generale al movimento sportivo del nostro territorio. Purtroppo, il settore sportivo è uno di quelli colpiti più duramente dalla pandemia, per questo motivo la Giornata dello Sport rappresenta una grande occasione per le associazioni di farsi conoscere e di aumentare il numero dei propri iscritti. Questa è una delle iniziative a cui teniamo di più e su cui l'Amministrazione comunale continuerà a investire, cercando di arricchire il più possibile l'offerta sportiva da presentare al pubblico partecipante, coinvolgendo sempre più associazioni. È importante tornare a fare sport, non solo per il benessere fisico, ma anche come carburante fondamentale per tornare a socializzare e condividere momenti di comunità. Sono molto felice che si sia riusciti a organizzare questa giornata. Speriamo che il tempo sia magnanimo e che tutto vada per il meglio”.

La novità di quest'anno è rappresentata dal dodgeball (letteralmente “palla schivata”), un'evoluzione del tradizionale gioco che tutti hanno praticato da piccoli, la palla avvelenata, grazie all'adesione dell'associazione Empoli Swarm Dodgeball, e dallo skateboarding, grazie alla recente realizzazione dello skate park da parte dell’Amministrazione comunale presso i Giardini della Costituzione.

“Credo sia il primo skate park realizzato nel territorio di Vinci e dintorni - ha aggiunto Vignozzi - Dopo il campo di basket aperto a tutti abbiamo costruito nelle vicinanze anche questra infrastruttura che chiama a raccolta tantissimi giovani. La Giornata dello Sport sarà anche l’occasione per fare scoprire questo nuovo spazio di svago e socialità. Ci sarà un istruttore che aiuterà i ragazzi a cimentarsi in quello che viene definito l’urban sport per eccellenza”.

Inoltre, sarà presente anche l'associazione AISM - sezione di Firenze, con un suo stand, in occasione dell'evento di raccolta fondi “La Mela di AISM 2021”, per sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla.

L’area del “villaggio sportivo”, e quindi di chiusura al traffico per tutta la durata della manifestazione a partire dalle ore 14, si estenderà dalla rotonda all’intersezione del viale con via Sanzio e via Finzi (concessionaria Birindelli) fino alla rotonda in corrispondenza con il Bar Leonardo. Oltre ai diversi stand delle associazioni, di fronte al Giardino della Costituzione verrà allestito il palco per le esibizioni di danza e delle altre discipline.

L'evento si svolgerà nel pieno rispetto della normativa anti Covid-19 e si precisa che per partecipare non sarà necessario possedere il green pass, come prevedono i regolamenti nazionali per l'organizzazione di iniziative all'aperto di questo genere.

Le associazioni sportive partecipanti:

1. ACCADEMIA SCHERMA EMPOLI SSDRL (SCHERMA)

2. ASD BUNNY CLUB (GINNASTICA ARTISTICA)

3. ASD CANDELA LIMITE (GINNASTICA ARTISTICA)

4. ASD HOCKEY EMPOLI (HOCKEY)

5. ASD JUDO KODOKAN EMPOLI

6. ASD PUGILISTICA SANSEVERINO SCARDIGLI (BOXE)

7. CASCINE VOLLEY ASD

8. CENTRO STUDI DISCIPLINE ORIENTALI (ARTI MARZIALI)

9. COMITATO UISP EMPOLI VALDELSA (GIOCHI SPORTIVI MULTIDISCIPLINARI)

10. CREATIVONDORO ASD (DANZA)

11. EMPOLI PALLAVOLO

12. EMPOLI SWARM DODGEBALL

13. MOVEMENT OF CHILDREN ONLUS (ARTI MARZIALI)

14. POLISPORTIVA COOP EMPOLI (PATTINAGGIO)

15. SALTAVANTI EMPOLI SSDRL (GINNASTICA ARTISTICA)

16. SCUOLA DI DANZA ZEPHYR (DANZA)

17. USE EMPOLI BASKET (BASKET)

18. VELO CLUB SCUOLA CICLISMO EMPOLI ASD (CICLISMO)

19. ISTRUTTORE SKATEBOARDING

20. AMARANTO TAU LAMPORECCHIO CALCIO

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa