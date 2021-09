Ztl in centro e internet assente nelle frazioni, il punto su San Miniato

Lo scorso martedì 21 settembre si è tenuto alla Casa culturale l'incontro giunta-cittadini nell'ambito della Festa de L'Unità di San Miniato Basso. A presentare il direttore di gonews.it Elia Billero, a rispondere la giunta comunale guidata da Simone Giglioli. In 4 articoli abbiamo fatto il punto sulle frazioni e sul capoluogo, con alcune anticipazioni per i restanti anni di governo locale. Abbiamo cominciato con San Miniato Basso, poi Ponte a Egola, adesso passiamo al centro storico e le altre frazioni.

Centro storico

Il centro storico è stato importante durante la pandemia per il presidio ospedaliero di piazza XX Settembre, che al momento ospita 8 ricoverati per le cure intermedie. "Tutto questo ha un costo per la cittadinanza - spiega il sindaco -, le degenze richieste per la riabilitazione sono state necessariamente spostate. È il costo dei non vaccinati per la collettività. Ricordo che su 25 ricoveri attuali a Empoli, 8 su 10 non sono vaccinati".

Con la ripresa degli spostamenti e l'arrivo dell'estate, il centro storico di San Miniato è tornato a nuova vita. È stata l'occasione di portare avanti il discorso Ztl con commercianti e residenti. Così spiega il tema la vice sindaco Elisa Montanelli: "Abbiamo il progetto per varchi elettronici in 5 punti della città, migliorando anche il decoro togliendo le transenne e rendendo più vivibile per i pedoni il borgo. Abbiamo avuto un problema con la Soprintendenza per cui la sperimentazione è spostata alla primavera prossima. Sarà di almeno un mese ma poi ci confronteremo se allungarla o meno. Anche i cittadini ci hanno chiesto quando partiremo, vuol dire che è una cosa sentita. Nel frattempo questa estate abbiamo riproposto le chiusure serali come lo scorso anno e abbiamo avuto molte presenze, il bilancio è positivo".

Sul turismo, il pollice è verso l'alto: "I turisti si sono riaffacciati anche da fuori Italia, abbiamo avuto anche visite di pellegrini, le strutture ricettive ci hanno raccontato di un momento veramente positivo".

Parlando di cultura e di eventi, l'assessore competente Loredano Arzlli ha annunciato tre giornate di ottobre: il 3 ottobre la Festa dello Sport, che si sposterà a Casa Bonello con tutte le associazioni, il 9 ottobre con la festa per i 50 anni e i 60 anni di matrimonio per le coppie sanminiatesi, il 30 ottobre si commemora l'ex assessore Marinella Marinelli, ideatrice del festival La Luna è Azzurra e del Centro Studi Tardo Medio Evo.

Le altre frazioni

Il tema delle altre frazioni tra i più sentiti è quello della connettività. "Abbiamo delle zone bianche, o meglio 'nere', dove non prende né la linea internet e neppure quella telefonica. Il triangolo delle Bermuda è l'area del crossodromo di Santa Barbara, La Serra e Bucciano. In quelle zone abbiamo avuto anche degli incendi e ci sono state difficoltà pure per chiamare i soccorsi. Poi la fibra ottica non è disponibile anche in zone come Isola, Roffia, La Scala, la Valdegola, alcune parti di Ponte a Elsa. Al momento il soggetto Open Fiber cablerà La Serra prossimamente, ma per il resto delle aree è difficile. Sono zone dove gli investitori privati potrebbero investire ma non vogliono. Anche in questo caso guardiamo al Pnrr, la Regione si interfaccia per i comuni per le infrastrutture digitali, ci hanno chiesto tutte le zone carenti a livello di linea da parte nostra e abbiamo fornito i dati".

Non si potrà accedere al Pnrr invece per un provvedimento che riguarda un'altra frazione, quella di La Scala, per allungare via Capitini in modo da togliere l'imbuto al semaforo nelle ore di punta a causa della sede del liceo 'Marconi'. "Si tratta di poche centinaia di metri di strada - spiega Giglioli - ma il preventivo è di circa 3 milioni di euro, che dovremmo mettere con le nostre casse comunali". Per il resto, l'edificio che fu occupato dalla Cassa di Risparmio assolve in modo egregio, secondo l'amministrazione, il ruolo di sede liceale.