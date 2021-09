Al Luna Park senza Green Pass, identificato il gruppo di giovani grazie ad una foto sui social

Sono stati identificati e sanzionati quasi tutti gli appartenenti al gruppo di giovani che la sera del primo settembre si introducevano arbitrariamente nell’area del Luna Park privi di Green Pass, eludendo il controllo del personale addetto alla sicurezza, aiutati da personale che lavora all’interno del Luna Park.

L’identificazione è stata possibile grazie ad una fotografia pubblicata la sera stessa da uno di loro su facebook. Non tutti si conoscevano tra loro, si sono incontrati per provare un modulo/autocertificazione che a loro dire poteva sostituire legittimamente il Green Pass. La sanzione amministrativa pecuniaria applicata è quella prevista dalle normative per il contenimento del contagio da covid-19, che va da €400 a € 1000 con la riduzione prevista a €280 se pagata entro 5 gg. Alcuni di loro sono stati sanzionati anche perché non indossavano la mascherina, nonostante il Luna Park per lo più si sviluppi all’esterno, in tutta l’area è obbligatorio indossarla.