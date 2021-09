Barberino Tavarnelle, inaugurato il nuovo parcheggio di via Becattelli

Taglio del nastro con i residenti di via Becattelli. E’ stata inaugurata una nuova infrastruttura, a disposizione dei cittadini, volta ad aumentare la vivibilità e la sicurezza stradale del centro urbano di Barberino Val d’Elsa. Si tratta del nuovo parcheggio, sorto in via Becattelli, costituito da una ventina di posti auto e spazi per i motocicli. L’investimento, che ha richiesto una spesa pari a 60mila euro, è stato presentato dal sindaco David Baroncelli e dall’assessore ai Lavori pubblici Roberto Fontani.

“Abbiamo deciso di riqualificare uno spazio verde inutilizzato – ha dichiarato il sindaco David Baroncelli - per dare una risposta concreta alla comunità che aveva espresso e segnalato la necessità di disporre di un parcheggio sufficientemente ampio e adeguato alla presenza dei residenti di via Becattelli, siamo contenti del risultato, in termini di qualità del lavoro, e della celerità con cui siamo giunti al completamento dell’intervento, l’intero iter procedurale dell’opera pubblica, dalla progettazione all'esecuzione materiale, si è attuato in pochi mesi e questo grazie alla professionalità della ditta che ha eseguito i lavori e all'efficienza del personale dell'area tecnica del Comune che sta seguendo con grande impegno e professionalità una consistente quantità di cantieri sul territorio di Barberino Tavarnelle”. Presenti alla cerimonia il parroco di Barberino Val d’Elsa, Don Soave per la benedizione dello spazio pubblico, gli assessori Roberto Fontani, Serena .

“L’opera rientra in un più ampio piano di rigenerazione urbana – tiene a precisare il sindaco - che investe sul potenziamento delle infrastrutture per realizzare un nuovo percorso di valorizzazione del centro di Barberino Tavarnelle, la realizzazione del parcheggio è una delle tante azioni, messe in campo con specifiche progettazioni in corso, che qualificheranno Barberino Val d’Elsa sotto il profilo urbano”.

Tra qualche settimana prenderanno il via anche i lavori, già consegnati alla ditta, per la realizzazione dei giardini pubblici della Zambra. Un'area della superficie di 2500 metri quadrati che il Comune convertirà in uno spazio verde attrezzato. “Acquisiti i terreni per realizzare i giardini pubblici della Zambra – conclude – partiamo con una complessiva opera di riqualificazione della zona”.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO