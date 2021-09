Continua il porta a porta del sindaco Sara D'Ambrosio

Sara D’Ambrosio continua gli incontri porta a porta con i cittadini. Domani, mercoledì 29, sarà, con la sua squadra, ad Altopascio in: via Francesca Romea, via Divisione Alpina Julia, Corte Gori, zona della Stazione e via Regina Elena.

Giovedì 30, a Badia Pozzeveri, serata conclusiva del porta a porta nella frazione al Comitato paesano con crostini e pasta al forno per tutti. Il sindaco esporrà ai cittadini i progetti futuri per Badia Pozzeveri. L’iniziativa sarà organizzata nel rispetto di tutte le norme anti-Covid 19. Per prenotarsi contattare il numero: 377.3594051.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio Stampa