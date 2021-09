Fucecchio piange la scomparsa dell'architetto Marco Baldi

Oggi il comprensorio del cuoio piange la prematura scomparsa di Marco Baldi, architetto di Fucecchio. A darne notizia è il sindaco Alessio Spinelli tramite facebook, che ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia, personali e a nome di tutta l'amministrazione.

Una vocazione di famiglia quella per l'architettura, poiché Baldi gestiva insieme ai figli il 'Baldi Studio Architettura', che si trova a Fucecchio. A raccontarlo è ancora il sindaco Spinelli: "Solo pochi mesi fa avevo avuto il piacere di vedere il figlio GianMarco presentare, come anni prima il figlio maggiore Mattia, la tesi in architettura proprio nella sala del nostro Consiglio" continua il post su facebook, che si conclude, "Riposa in pace caro amico mio".

Un uomo conosciuto a Fucecchio e in tutta la zona, anche per il suo mestiere che conduceva fin da giovane e che, come si fa con le passioni, ha trasmesso anche ai figli.