Galli e Picchielli (Lega) sul centro disabili di Cerbaiola: "Risolvere subito le criticità"

“Da svariato tempo ci stiamo interessando alle palesi problematiche presenti presso il centro per disabili di Cerbaiola. Recentemente i Nas di Firenze hanno fatto un attento sopralluogo e quindi ci attendiamo che, finalmente, Comune ed Asl intervengano per risolvere le criticità”.

Sono le parole di Giovanni Galli ed Andrea Picchielli, rispettivamente Consigliere regionale e Consigliere comunale ad Empoli della Lega.

“Occorre - precisano gli esponenti leghisti - passare, tempestivamente, dalle parole a fatti concreti per consentire alla quarantina di ospiti di poter sfruttare in modo adeguato tutta la struttura empolese. Troppo tempo è, infatti, passato invano - sottolineano i rappresentanti della Lega - e quindi non è più accettabile che la situazione rimanga, colpevolmente, cristallizzata”.

“In particolare - insiste Galli - sarei curioso, dunque, di conoscere il parere sulla questione dell’Assessore regionale Spinelli, visto che a distanza di mesi, nonostante le sue reiterate rassicurazioni, nulla è stato ancora fatto ed è dovuto intervenire addirittura il Nucleo Antisofisticazioni.” “Da parte nostra, quindi - concludono i rappresentanti della Lega - continueremo a monitorare l’evolversi della delicata questione, auspicando che l’intervento dei Nas possa dare una doverosa e definitiva accelerata alla risoluzione della problematica”.

