Il Consiglio comunale di Montespertoli discute il Bilancio Consolidato 2020

Il Presidente Andrea Migliorini ha convocato per domani, alle ore 21.15, il Consiglio comunale, in presenza, al Museo del Vino. Come da circolare di riferimento (unitamente all'art 3 del DL 105/2021) sarà controllato il green pass all'entrata.

Nella seduta sarà discussa l'approvazione del DUP del triennio 2022/2024 e del bilancio consolidato 2020.

Ordine del giorno

1. Approvazione verbale seduta precedente;

2. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco;

3. Comunicazioni di prelevamento dal Fondo di Riserva;

4. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Progetto Montespertoli in merito al rilancio dell’attrattività di Piazza del Popolo;

5. Interpellanza presentata dalla consigliera Sergi del Gruppo Misto in merito a Via Voltiggiano;

6. Mozione presentata dal Gruppo consiliare Progetto Montespertoli in merito all’acquisto e distribuzione di mascherine trasparenti;

7. Mozione presentata dalla consigliera Sergi del Gruppo Misto in merito all’installazione di rastrelliere per biciclette;

8. Ordine del Giorno presentato dai consiglieri Giusti, Maionchi, Canuti, Ghizzani, Giovannetti, Brandi e Nistri del Gruppo consiliare Vivo Montespertoli, in merito alla chiusura dello stabilimento GKN di Campi Bisenzio;

9. Presa d’atto nomina membro di maggioranza in III commissione consiliare ed in Commissione Controllo e Garanzia, sia effettivo che supplente;

10. Adesione proposta Anci di conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto;

11. Ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 194 del 05/08/2021 ad oggetto " Variazione al bilancio di previsione 2021/2023 per la previsione delle voci di entrata e di spesa necessarie per la contabilizzazione dei valori relativi alla acquisizione delle opere di urbanizzazione primaria Località Poggio Galli. Variazione di urgenza ai sensi dell'art. 175 c. 4 del d.lgs 267/2000".

12. Approvazione Dup di cui triennio 2022/2024, ai sensi dell' art. 19 del Regolamento di contabilità;

13. Approvazione del bilancio consolidato 2020, ai sensi dell'art. 147 quater del D.lgs 267/2000;

14. Variazione porzione tracciato strada comunale Via Fezzana - permuta aree;

15. Accorpamento al demanio stradale ex art. 31, comma 21, legge 448/1998 aree costituenti porzioni del sedime stradale di Via Fezzana

