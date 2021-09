Il locale Jeffer&friends protagonista alla Florence Cocktail week: premiati per il drink Empty Blue

Un locale pisano tra i protagonisti della Tuscany Cocktail Week, la manifestazione che fa da anteprima alla Florence Cocktail week, kermesse nazionale dedicata ai drink e al bartendering. che si è svolta nella settimana dal 20 al 26 settembre.

Fausto Bigongiali, Giacomo Colantuono e Riccardo Carli, proprietari e bartender del cocktail bar Jeffer, cocktail&friends, aperto lo scorso maggio su Lungarno Mediceo, sono stati selezionati all'importante manifestazione unitamente ad altri settanta locali provenienti da tutta la regione, compresi l'Eleven Cafè di Pisa e il Tabasco_n6 di Bientina.

Ospiti in alcuni dei locali più rinomati della città, hanno fatto conoscere due dei drink più rappresentativi del locale, di cui uno premiato in qualità di “Blue Klein cocktail”, colore creato dall'artista francese Yves Klein e tema della manifestazione, i bartender del Jeffer hanno proposto per l'occasione il drink Empty Blue composto con pisco, italicus, cordiale alla menta e Baldoria Vermouth Dry, il tutto accompagnato da gocce di menta blu, ottenendo il riconoscimento della giuria.

“Vogliamo portare al più alto livello l'offerta di drink e di cocktail anche nella nostra città” - spiegano Bigongiali, Colantuno e Carli - “cercando di valorizzare l'ecosostenibilità dei prodotti utilizzati e la consapevolezza al bere di qualità. Siamo stati ospiti in due dei più rinomati bar di Firenze, ricevendo un riconoscimento che ci onora e ci incoraggia sulla strada intrapresa”.

“Questo riconoscimento ottenuto da giovani imprenditori ambiziosi e meritevoli, in una manifestazione di settore così rilevante, ci rende orgogliosi e conferma quanto sosteniamo da sempre, ossia che professionalità, passione e studio sono valori fondamentali per chi vuole fare impresa seriamente” - commenta il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli.

Secondo Bigongiali, Colantuono e Carli Pisa ha tutte le carte in regola per inserirsi stabilmente nelle città più rilevanti nell'industria del beverage: “Nei giorni della manifestazione abbiamo portato a Pisa barteneder da tutta Italia per alcuni eventi che hanno riempito il locale e la città di barman”.