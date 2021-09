In possesso di mezzo chilo di cocaina e oltre 9mila euro in contanti: 43enne in arresto

Trovata in possesso di mezzo chilo di cocaina e oltre 9mila euro in contanti, una donna è stata arrestata a Bagni di Lucca. Le manette sono scattate in seguito ad un servizio di repressione del traffico di stupefacenti, con l'ausilio del nucleo cinofili. Durante la perquisizione presso il domicilio della donna, una 43enne albanese, i carabinieri hanno ritrovato diverse dosi di cocaina già confezionate e 9mila 460 euro in contanti.

I militari hanno esteso poi le ricerche in un altro immobile vicino all'abitazione della donna, a suo uso esclusivo. Qui è stato rinvenuto un sacchetto di cellophane con 510 grammi di cocaina. Il gip di Lucca ha convalidato l'arresto e concesso i termini a difesa, applicando la misura degli arresti domiciliari.