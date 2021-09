Keu sotto la 429, Nencini (Lega): "Attivarsi per risolvere il problema"

"Alla luce dei risultati delle analisi relative alla presenza di Keu nel rilevato stradale della nuova 429, che ha evidenziato valori di 50 volte oltre la soglia consentita, credo sia l'ora che ci si attivi per risolvere il problema prima che l'inquinamento raggiunga le falde e i pozzi" (Qui la notizia). A dirlo è Emmaunele Nencini, capogruppo Lega Salvini Unione dei Comuni Empolese Valdelsa.

"A tal proposito vorrei chiedere al presidente della Regione Eugenio Giani - continua in una nota Nencini - se non sia il caso di darsi una mossa, vorrei anche dire a Giani visto il suo interesse nella tutela della salute dei cittadini che non esiste solo la pandemia e che magari invece di lanciare anatemi spesso dispotici dalle varie inaugurazioni e buffet a cui partecipa sovente, che sarebbe meglio pensare a come risolvere il problema Keu. Perché è inutile parlare di salute pubblica mostrando interesse e sensibilità quando abbiamo una bomba ecologica pronta ad esplodere e per la quale non si sta muovendo un dito, ricordando allo stesso Giani che il cromo esavalente ha un'altissima pericolosità e letalità".

"Da parte nostra come Lega Salvini presso l'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa - conclude il capogruppo - avevamo già chiesto una Commissione Speciale al presidente Alessio Falorni che puntualmente è stata respinta. Ci riproveremo presentando un altra richiesta per la costituzione di una Commissione Speciale a riguardo direttamente al Consiglio dell'Unione con le firme dei consiglieri dell'opposizione sperando che venga votata a favore nell' interesse dei cittadini e del territorio, in caso contrario sarà l'ennesima dimostrazione di una assoluta mancanza di volontà e scarso interesse nel risolvere un problema che potrebbe diventare molto serio qualora non si intervenga in tempi rapidi".