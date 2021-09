"La voce delle donne in Dante": a Empoli la conferenza di Francesca Allegri

Seconda conferenza e chiusura della mostra ‘I Luoghi di Dante’, a firma Massimo Tosi, allestita a Empoli nel suggestivo Vicolo di Santo Stefano (in pieno centro storico, fra via del Papa e via dei Neri) sabato alle 18, nel vicino Cenacolo degli Agostiniani via dei Neri 15.

Dal racconto delle pennellate in acquarello e delle dritte linee in china di edifici, borghi e piazze riprodotti dei lavori di Tosi nella conferenza di inaugurazione, sabato 2 ottobre saranno le donne e il loro ruolo nella Commedia del Sommo Poeta a essere protagoniste.

‘La voce delle donne in Dante’ è il titolo della conferenza che vedrà la presenza di Francesca Allegri, docente di lingua e letteratura latina, ex-direttrice della Biblioteca di Casa del Boccaccio, ideatrice e coordinatrice del progetto Le Case della Memoria per la Regione Toscana, ‘penna’ del volume intitolato ‘Donne: le muse e le lettrici’ della Carmignani Editrice, che sarà presentato nell’occasione da Rossana Ragionieri, insieme a Giulia Terreni, assessore alla cultura del Comune di Empoli.

Il 2 ottobre sarà l’ultimo giorno in cui si potranno ammirare i capolavori riprodotti di Tosi che accompagnano il pubblico in un viaggio attraverso alcuni dei luoghi frequentati dal Sommo Poeta nel corso del suo peregrinare in Italia, prima come notabile ed ambasciatore fiorentino, poi come esule cacciato dalla sua Firenze.

La mostra è visitabile liberamente dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19.

Per partecipare all’ultima conferenze è necessario essere in possesso ed esibire la Certificazione Verde come da DL 105/2021, indossare la mascherina e rispettare le misure di distanziamento sociale.

La mostra è stata inserita nelle iniziative organizzate dal Comune di Empoli nell’anno in cui si celebra il settecentenario dalla morte di Dante Alighieri e realizzata grazie al contributo della Regione Toscana.

La città di Empoli è legata alla vicenda dantesca dalla figura di Farinata degli Uberti, nobile fiorentino che contribuì da protagonista alla vittoria ghibellina di Montaperti nel 1260. Durante la Dieta di Empoli, che si tenne presso il Palazzo Ghibellino, affacciato sulla piazza che oggi porta il suo nome, Farinata dimostrò il suo amor di patria, insorgendo a viso aperto contro la proposta dei deputati di Pisa e di Siena, che avrebbero voluto radere al suolo Firenze.

