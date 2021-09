Si comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria ad un fabbricato privato, dal 30 settembre 2021 al 28 febbraio 2022 sarà chiuso al traffico veicolare il tratto di via Santa Cristiana compreso tra le intersezioni con corso Mazzini e Viucciola.

La cittadinanza è invitata ad osservare la segnaletica temporanea che regola la circolazione e la sosta ed indica le deviazioni in atto.