Matter Of Opposites: la mostra fotografica di Nicola Gargani a San Miniato

Era l’estate del 2018 quando questo progetto iniziò a materializzarsi nella mia mente nelle vesti di un’idea in fase embrionale.

Un progetto fotografico che provasse a rappresentare le peculiarità dell’essere umano, le luci e le ombre che vagano latenti in ognuno di noi.

Ma come rappresentare questo pensiero, come trovare i soggetti adatti e disposti a buttarsi in questo progetto decisamente incasinato?

L’idea di rappresentare i Vizi e le Virtù intrinseche in tutti noi era diventato ormai il mio pensiero fisso… affascinante e allo stesso tempo più complesso di quanto immaginassi per mantenere un’essenzialità di base in ogni singolo scatto.

Dopo tre stagioni di studio e ricerca con i soggetti prescelti, nella primavera 2019 iniziarono le sessioni di scatto, e qui doveroso è il ringraziamento alle mie sette collaboratrici, sette meravigliose ragazze che non hanno esitato nel prestarsi per questo percorso e che mi hanno supportato, aiutato ed assistito in maniera egregia lungo la strada che ci ha portato all’inaugurazione.

Aurora M., Mariangela M., Virginia M., Susanna B., Sandra T., Eva S., Laura B., grazie davvero di cuore.

Nelle Fotografie realizzate è insita la mia personale visione dei Sette Vizi Capitali e delle Sette Virtù Cardinali, quel mix di caratteristiche che trovano il loro equilibrio in ognuno di noi. Ogni singola modella ha impersonato la mia visione de un Vizio e della sua Virtù corrispondente.

Devo ammettere che è stato per tutti noi un lavoro non indifferente, sotto ogni punto di vista, ma spero che il risultato finale ci abbia dato ragione e susciti in coloro che vorranno venire a vedere questa mostra, se non ammirazione, almeno uno spunto di riflessione sul cosa siamo dentro, indipendentemente da come il comune vivere ci impone di apparire.

Dopo una prima uscita nell'estate 2020, presso il Centro Civico di Roccatederighi (Gr) piccolo borgo medievale dell'Alta Maremma e sede abituale delle mie mostre fotografiche, per le cause fin troppo note, ho dovuto sospendere l'attività espositiva eccezion fatta per una breve parentesi estiva, adesso torno ad esporre questo progetto presso il Circolo Arci di Isola (San Miniato) dal 9 Ottobre al 24 Ottobre 2021, con inaugurazione alle ore 18:30, che tra l'altro fu, nel 2016, sede della mia prima Mostra Fotografica.

L'intento è quello di risvegliare un minimo l'interesse delle persone verso il gusto di guardare le fotografie dal vivo, cercando di mettere da parte per un attimo il concetto dominante che porta a vedere uno scatto fondamentalmente come qualcosa da pubblicare sui social e basta. Le mostre non sono solo i Grandi Nomi, ma anche una serie di piccoli autori per i quali vale la pena spendere una mezz'oretta del proprio tempo.

Nel nostro territorio annoveriamo una serie di Circoli di qualsiasi sorta: sfruttiamo questi spazi spesso abbandonati a se stessi. Che sia fotografia, pittura o qualunque altra forma d'arte è lo stesso, ma teniamoli VIVI, il danno più grande sarà tenere vivi i nostri paesi.

Nicola Gargani

Fonte: Ufficio Stampa