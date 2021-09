Mps, Landi (Lega): “Responsabilità chiare, non commettere altri errori”

"La voce che si è alzata unanime oggi da Siena è la voce di tutta la Toscana: una voce che chiede che siano prese in considerazione soluzioni alternative all’acquisizione da parte di UniCredit. Un’operazione da lacrime e sangue per il territorio senese e per tutta la Regione. Di strade alternative ce ne sono: sapere, martedì prossimo, che tutto è stato deciso sarebbe un’offesa a Siena e alla Toscana. Se oggi il quadro è a tinte così fosche è per gli errori commessi in passato. Non aggiungiamone altri. MPS non è ‘solo’ la banca più antica del mondo, ma una colonna portante del tessuto economico regionale e un patrimonio di competenze e risorse che non meritano di essere disperse".

Così il consigliere regionale della Lega Marco Landi, presente stamani al consiglio comunale di Siena dedicato al Monte dei Paschi .

Fonte: Ufficio Stampa