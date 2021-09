Un 28enne è stato denunciato dalla polizia a Firenze per spaccio e detenzione di droga. Il giovane, di origini nigeriane, è stato sorpreso in via Guelfa mentre stava cedendo una dose di eroina. La droga era nascosta in bocca, la estraeva al momento della vendita alla clientela. Una settimana fa un altro pusher, anche lui di origini nigeriane, era stato arrestato per spaccio di eroina sempre in via Guelfa.