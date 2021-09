Nel weekend secondo Trofeo Città di Scandicci

Secondo Trofeo Città di Scandicci di pallavolo femminile venerdì 1 e sabato 2 ottobre 2021 al Palazzetto dello sport (via Rialdoli, Scandicci), organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile con il Comune di Scandicci. In programma venerdì 1 alle 17 Il Bisonte Volley vs Megabox Vallefoglia, alle 19,30 Savino Del Bene Scandicci vs Roma Volley Club; sabato 2 ottobre alle 15,30 finale per il terzo e quarto posto, alle 18 per il primo e il secondo posto. L’accesso è consentito solo con green pass. Info www.savinodelbenevolley.it , biglietti www.ticketone.it .

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa