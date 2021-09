Raccolta fondi per il piccolo Francesco, affetto da una grave malattia

Da oggi pomeriggio fino a sabato 2 ottobre torna in piazza Duomo dopo 2 anni di sospensione il mercatino solidale Sacravita della Misericordia di Firenze.

Parte del ricavato del mercatino, interamente gestito da volontari, sarà devoluto all’iniziativa promossa dalla Misericordia di Antella in favore di Francesco, bambino antellese di 4 anni affetto da un grave malattia.

Sacravita dal 2000 ha come obiettivo la raccolta fondi per dare “un futuro e un tetto ai bambini ultimi nel mondo” e negli ultimi anni le risorse sono state impiegate per sostenere famiglie in difficoltà economiche e che non sono in grado di far fronte alle spese mediche dei figli affetti da importanti patologie fisiche o psichiche gravi.