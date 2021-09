'Rinnovare la mobilità urbana', incontro con UniPi

Venerdì 1 ottobre alle 16,30, al Polo Congressuale Le Benedettine dell’Università di Pisa (Piazza S. Paolo a Ripa d'Arno, 16), si svolge l'incontro "Rinnovare la mobilità urbana. Strumenti e comunicazione per una città sostenibile e sicura". Il workshop valido come formazione per gli iscritti all’Ordine dei Giornalisti si svolge nell'ambito del Festival dello sviluppo sostenibile 2021. Partecipano all’evento: Marco Raugi dell’Università di Pisa, Silvia Bencivelli, giornalista e scrittrice, l’urbanista Matteo Dondé, il sociologo Vincenzo Mele e Marco Scarponi della Fondazione Michele Scarponi.

E’ possibile partecipare in presenza previa iscrizione o in modalità on line

Nel corso dell’incontro si parlerà di come si trasforma una città normale in una città sostenibile, vivibile, sicura e felice, a come cioè attuare l’obiettivo 11 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Molti esempi in Europa, hanno già dimostrato che la velocità nelle strade è la prima causa di insicurezza e ostacolo all’accessibilità degli spazi. E che ridurla non è un tabù. Anche la comunicazione rappresenta uno snodo nevralgico per vincere le sfide della transizione ecologica, La comunicazione istituzionale deve essere chiara e coerente rispetto agli obiettivi generali, ma deve anche saper dialogare con i cittadini coinvolgendoli nella riorganizzazione dello spazio urbano. Contemporaneamente deve mettere in discussione i luoghi comuni che ci tengono ancorati a un modello non più sostenibile, non solo per il degrado dell’ambiente urbano, ma anche per l’assurdo numero di vittime della strada.

L’obiettivo del workshop è quindi di mettere a confronto professionisti della comunicazione e dell’urbanistica con l’accademia, le istituzioni e la cittadinanza sui temi della mobilità sostenibile e sicura, con l’obiettivo di arrivare a proporre una prima traccia di “linee guida per la comunicazione” sul modello di quanto è stato già fatto in altre realtà europee.

L’evento è organizzato da Marco Avvenuti, Carlo Carminati e Giovanna Pizzanelli.

Fonte: Università di Pisa - ufficio stampa