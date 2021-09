Ruba bicicletta dal giardino di una casa, giovane arrestato a Pistoia

Ha scavalcato la recinzione di un'abitazione per rubare una bicicletta parcheggiata nel giardino. Un furto che però è stato presto bloccato dalla polizia, grazie alla tempestiva segnalazione della proprietaria giunta al Numero Unico 112. E' successo oggi a Pistoia dove gli agenti hanno arrestato in flagranza di reato un ragazzo pistoiese, per il furto aggravato della bicicletta.

Il ragazzo, incappucciato, si è prima introdotto nella proprietà privata in via Ciliegiole scavalcando due ringhiere. Una volta nel giardino, ha lanciato la bici al di là della recinzione, scavalcandola a sua volta per darsi alla fuga verso la stazione ferroviaria. Nello stesso momento in cui dalla questura veniva diramata la segnalazione alle volanti sul territorio, il personale in servizio affacciandosi dalla finestra della sala operativa ha notato un giovane a bordo di una bicicletta corrispondente alla descrizione data dalla vittima del furto. Il soggetto stava transitando in via Pertini: diramata la nuova posizione del fuggitivo, poco dopo è stato rintracciato e individuato dalle volanti di Pistoia alla stazione ferroviaria.

Il ragazzo è stato bloccato mentre era già sulla banchina, pronto a salire con la bicicletta sul treno della linea Pistoia-Firenze in direzione Prato. Arrestato, il ragazzo è stato portato in questura per gli atti di rito. La bicicletta è stata subito restituita alla proprietaria, che ha riconosciuto l'autore del furto avendolo visto chiaramente durante la fuga dalla sua abitazione.