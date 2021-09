Saint Gobain, segnali di apertura nella trattativa. Il Comune incontra i sindacati

Dopo la minaccia del 25 Agosto scorso di ben 29 licenziamenti da parte della Saint Gobain, la trattativa aperta con le organizzazioni sindacali sembra che sia stato individuato, grazie anche ad una apertura dell’azienda, un percorso condiviso.

Questo, in sintesi, quanto è emerso questa mattina, durante un nuovo incontro in Comune tra alcuni rappresentati sindacali - Loris Mainardi (Filctem – Cgil) e Marcello Familiari (Femca – Cisl) - e il Sindaco di Pisa, Michele Conti, la Vicesindaca, Raffaella Bonsangue il Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai e i capigruppo del Consiglio Comunale, Virginia Mancini (Fi), Maria Antonietta Scognamiglio (Pd), Antonio Veronese (Patto Civico), Maurizio Nerini (Pnc- FdI) e Paolo Cognetti (Lega).

“Da alcuni contatti telefonici – ha sottolineato il Sindaco di Pisa, Michele Conti – con la direttrice dell’azienda avuti in queste settimane ho fatto presente che la Saint Gobain per i pisani è una importantissima realtà produttiva. Siamo molto contenti che la strada per evitare la perdita di posti di lavoro sia stata finalmente intrapresa. Seguiremo, ovviamente, con estrema attenzione tutti i nuovi sviluppi”.

La Saint Gobain è da oltre 135 anni nella nostra città. I lavoratori impiegati sono circa 300.

Il prossimo incontro, tra organizzazioni sindacali e azienda, è previsto per il prossimo 7 ottobre.

Fonte: Ufficio stampa del Consiglio Comunale Pisa