Spazio Scuola a Scandicci, da ottobre servirà lo Spid

Giovedì 30 settembre è il termine ultimo per i Comuni per modificare gli accessi ai portali dei servizi ai cittadini: da quella data i cittadini non possono più accedere con le sole login e password.

Spazio Scuola, il portale dei servizi educativi a domanda individuale rivolto ai genitori, è già predisposto per i nuovi accessi attraverso lo Spid: basta cliccare sul bottone “accedi con SPID” per passare alla pagina dedicata vera e propria, “semplice e intuitiva secondo le linee guida AgID”.

Lo Spid è attivabile da ogni maggiorenne con un documento di riconoscimento in corso di validità, una tessera sanitaria o codice fiscale, un indirizzo email ed un numero di cellulare.

Dopo aver individuato e scelto un “identity provider” tra quelli disponibili, è necessario inserire i propri dati anagrafici. I passi successivi sono la creazione delle credenziali Spid e la procedura di riconoscimento, per la quale sarà necessario scegliere tra le modalità gratuite e quelle a pagamento messe a disposizione dal proprio gestore di identità.

Si può anche evitare di agire da soli, scegliendo di appoggiarsi invece, gratuitamente, ad una struttura della Pa abilitata (Poste) oppure recandosi ad un Caf.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa