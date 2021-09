UniPi, incontro "Per Marco Santagata"

Sabato 2 ottobre alle 10, nel cortile del Palazzo della Sapienza (via Curtatone e Montanara 15), avrà luogo "Per Marco Santagata", una giornata in memoria dell’illustre italianista, a lungo docente all'Università di Pisa.

Dopo i saluti del Rettore dell’Ateneo pisano Paolo Mancarella, interverranno fra gli altri, Pupi Avati che parlerà di "Marco e il film su Dante", Massimo D'Alema con i suoi "Ricordi pisani", Paolo Fontanelli su "Marco e Pisa" e Salvatore Settis su "Marco tra cultura e politica".

L’evento si svolge in modalità mista: a numero chiuso e su invito (scrivere a cerimoniale@unipi.it) e in diretta streaming a al link: http://call.unipi.it/Santagata

Fonte: Università di Pisa - ufficio stampa