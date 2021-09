Visite e test preliminari gratuiti per conoscere lo scompenso cardiaco al Santa Maria Nuova

La Cardiologia dell’ospedale di Santa Maria Nuova diretta da Massimo Milli garantirà supporto tecnico e professionale all’ambulatorio mobile di AISC (Associazione Italiani Scompensati Cardiaci), che domani 29 settembre (dalle 13 alle 16) sarà presente nella piazza dell’ospedale di piazza Santa Maria Nuova con a bordo personale medico/infermieristico. Saranno effettuati gratuitamente visite e test preliminari per la diagnosi e la prevenzione dello scompenso cardiaco e per distribuire materiale informativo. L’accesso di domani è senza prenotazione. L’iniziativa nasce per promuovere una maggiore conoscenza della malattia nella popolazione allo scopo di intercettarla nella sua fase iniziale e migliorane la prognosi.

Secondo i dati più recenti, 14 milioni di persone in Europa e più di 1 milione in Italia convivono oggi con lo scompenso cardiaco, patologia che registra ogni anno nuovi casi - indicativamente 20 ogni 1000 individui tra 65 e 69 anni – che aumentano ampiamente nella popolazione over-85. Lo scompenso cardiaco rappresenta la causa più comune di ricovero tra gli ultra 65enni e si stima che, entro il 2021, rappresenterà la terza causa di decessi in tutto il mondo.

L’iniziativa proseguirà con altre tappe dislocate in diverse regioni d’Italia. Per informazioni: segreteria@associazioneaisc.org.